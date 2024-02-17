Следующая атака может произойти через неделю и может быть более серьезной, сразу заметил эксперт.

Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан описал новую ракетную атаку по Украине как стандартное действие, которое российские войска могут осуществлять раз в неделю. Он указал, что такие атаки не обязательно связаны с тем, что накануне украинские силы ликвидировали еще один российский корабль.

"Это может быть проблематично, поскольку требуется определенная подготовка летного состава, самолетов и ракет. Следующая атака может произойти через неделю. Однако она может быть более серьезной" - заметил аналитик.

Следующая атака может произойти через неделю и может быть более серьезной, так как 23 февраля - день армии оккупантов.

Свитан также заметил, также недавно произошел взрыв на одном из нефтеперерабатывающих заводов оккупированных территорий, возле Курска. Украинские спецслужбы, возможно ГУР или СБУ, продолжают наносить точечные удары по нефтяной промышленности противника.

Отметим, украинские военные и разведчики затопили еще один большой десантный корабль России, "Цезарь Куников".

"Чтобы обезопасить свои корабли от украинских атак, российские власти еще осенью перебросили их в Новороссийск, однако весь флот не может уместиться там. Поэтому затопление кораблей может решить эту проблему" - делится эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.