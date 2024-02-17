Второй участок фронта, где российские оккупанты сейчас усиленно наступают, кроме Авдеевки, это Новомихайловка возле Марьинки.

Ранее сообщалось, что российским войскам в восточной части Новомихайловки удалось продвинуться по улице Тимирязева и занять, как минимум, часть промзоны и установить контроль над кладбищем.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online заявил, что не нужно недооценивать важность кладбища как военной позиции.

Эксперт рассказал, что, по словам военных, одной из лучших позиций для снайперов является позиция на кладбище, потому что там можно лечь между могилами, возле памятников, в тени памятника и стать менее заметным для дронов.

"Я понимаю, почему с такой гордостью россияне заявляют о том, что они установили контроль над кладбищем. Это иногда очень недооценённый объект, и на него следует обращать внимание", – отметил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, чо ситуация в районе Новомихайловки очень сложная, и противник пытается выполнить глобальную задачу, которая ему не удалась в районе Марьинки – то есть враг зашёл в Марьинку, но дальше он наступать не может.

"Поэтому сейчас они пытаются развивать наступление именно на Новомихайловку для того, чтобы, прорвавшись далее уже на Константиновку, иметь возможность по дороге двигаться уже в район Угледара или продвигаться дальше в район Антоновки, Катериновки, Елизаветовки и так далее, создавая такое нависание над Угледаром угрожающее, которое, по их мнению, может привести к тому, что украинские войска будут вынуждены отойти из этого района", – добавил Сергей Грабский.

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