Кроме Авдеевки и Угледарского направления, третья горячая точка на фронте – это подступы к Часовому Яру к западу от Бахмута.

Сообщается, что ситуация на этом направлении для украинской армии продолжает ухудшаться, и одна из причин успехов окупантов – это массовое использование ими FPV-дронов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online отметил, что российские оккупанты тоже учатся.

"И мы учимся, и противник учится. В общем-то, FPV-дроны в таком формате боевых действий стали достаточно серьёзным инструментом ведения войны. Ещё раз скажу: они не способны переломить войну окончательно, то есть классические средства огневого поражения всё равно будут применяться и применяться широко, но в данном формате ведения боевых действий, штурмовые действия небольших групп, FPV-дроны играют достаточно большую роль в этих операциях, которые мы сейчас ведём", - заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, это еще один аргумент в пользу того, насколько важно уделять внимание развитию средств радиоэлектронной борьбы.

Грабский подчеркнул, что штурмовые действия оккупантов в Бахмутском районе продолжаются, и среди украинских военных возникает много вопросов по отношению к инженерным сооружениям, к применению сил и средст, взаимодействию между подразделениями и организации связи между подразделениями и частями на этом участке фронта.

"Ну, в общем-то, ситуация там сложная, но она не выглядит насколько критической, насколько она выглядит в случае Авдеевки", – добавил Сергей Грабский.

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