Фактически Черноморского флота рф уже не существует, осталась только группировка разнородных военно-морских сил россии в Чёрном море.

Так как в составе этого объединения нет корабля первого класса, то его сложно назвать флотом.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Я бы сказал так уже - группировка военно-морских сил россии. То есть табличка осталась, и то не уверен после попадания ракеты по командному центру флота", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, украинские защитники методично и последовательно выбивают российские корабли в Черном море, создавая предпосылки наших дальнейших активных действий в Крыму, без которого невозможен успех дальнейших наступательных действий Украины в этой войне.

Сергей Грабский прокомментировал также затопление 14 февраля большого декантного корабля рф "Цезарь Куников". Эксперт напомнил, что это довольно старое судно, но оно активно использовалось в последнее время для перевозки важных грузов, потому что возможности Крымского моста не позволяют стопроцентно выполнять задачи, которые ставят перед собой оккупанты.

Также важно отметить, что корабль был построен много лет назад в Польше, а россия такие корабли строить не умеет и не может, поэтому потеря каждой такой боевой единицы – серьёзный удар по оперативным возможностям рф.

"В данном случае мы можем с большой долей уверенности сказать, что противник даже теоретически потерял возможность проведения каких-то вменяемых десантных операций против Украины, поэтому это очень-очень успешная операция", – добавил Сергей Грабский.

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