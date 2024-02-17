Кроме того, ракеты, которые доставляются со складов, требуют обслуживания и восстановления, заметил эксперт.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба рассказал, россия имеет возможность совершить повторный ракетный удар по Украине уже завтра. По данным российской разведки, в распоряжении страны находится до 1000 ракет.

"С учетом предыдущих ракетных атак и производства до 100 ракет разных типов в месяц, на данный момент в стране находится запас в 900-1000 ракет. Прерывание может возникнуть только в поставках этих ракет, так как некоторые из них совершенно новые и поступают на авиабазу прямо с конвейера", - делится военный эксперт.

Кроме того, ракеты, которые доставляются со складов, требуют обслуживания и восстановления.

Если это старые ракеты, оставшиеся еще со времен СССР, то требуется транспортировка и техническая подготовка. Нам неизвестно, сколько ракет они готовят к использованию прямо сейчас, поэтому новые ракетные удары могут быть совершены как сегодня, так и завтра, и послезавтра.

Также эксперт ответил на вопрос зрителя о возможном наступлении российских войск на Сумы. Жданов выразил удивление по поводу возникновения такой волны обсуждений и подчеркнул, что разведка обеих сторон сейчас так организована, что незаметно для противника практически невозможно перебросить даже батальон.

Вдоль всей границы установлено около полмиллиона мин, и нужно помнить о строительстве инженерных сооружений и укреплении обороны" - заметил эксперт.

Главные новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.