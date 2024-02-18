Текущие вооружения также не обеспечивают возможности для российских войск пробить оборону на расстояние до 100 километров.

Российские войска стремятся применить советскую теорию глубокого боя на поле боя, но сталкиваются с ограничениями из-за современных возможностей украинской армии. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба рассказал об этом детальнее, опираясь на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Глубокий бой представляет собой стратегию разделения фронтов, которая не подходит для современной войны. Для её реализации требуются масштабные армии, такие как миллионные контингенты. В настоящее время российские и украинские силы на фронте насчитывают около 400-500 тысяч войск, и даже большие армии не смогут справиться с такой стратегией" - делится эксперт.

Текущие вооружения также не обеспечивают возможности для российских войск пробить оборону на расстояние до 100 километров.

Таким образом, хотя российская армия может обсуждать и мечтать об использовании глубокого боя, реализация этой стратегии в настоящих условиях войны представляется невозможной без значительного увеличения численности войск до 2-3 миллионов, считает аналитик.

Также у Купянска наши защитники упорно сопротивляются противнику. Военные силы Украины, в свою очередь, предупреждают о подготовке противника к масштабной атаке на другом направлении.

На данный момент на этом участке фронта наблюдается относительное затишье, но предполагается, что это временное затишье скоро прервется новой атакой противника.

Главные новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.