Было сообщено о попадании ракетного комплекса Vampire, который, по мнению военного эксперта, не мог достичь такой цели

В России продолжают происходить взрывы на военных объектах. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан напомнил, недавно дроны атаковали завод в Алтае, что привело к образованию большого столба дыма, как видно на видео, распространенном в сети.

Также сообщается о нападении беспилотников на один из торговых центров в Белгороде. Местные власти назвали это "украинским ударом". Однако было сообщено о попадании ракетного комплекса Vampire, который, по мнению военного эксперта, не мог достичь Белгорода с Харькова.

"Расстояние составляет 80 километров, в то время как ракеты комплекса Vampire имеют дальность полета всего 8 километров. Вероятно, местные пропагандисты ошиблись в указании типа ракет. Возможно, что эти провокации направлены на давление на США, чтобы они не передавали Украине оружие" - добавил эксперт.

Также Свитан описал новую ракетную атаку по Украине как стандартное действие, которое российские войска могут осуществлять раз в неделю. Он указал, что такие атаки не обязательно связаны с тем, что накануне украинские силы ликвидировали еще один российский корабль.

"Это может быть проблематично, поскольку требуется определенная подготовка летного состава, самолетов и ракет. Следующая атака может произойти через неделю. Однако она может быть более серьезной" - заметил аналитик.

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