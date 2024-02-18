Важно обратить внимание, возможно ли вообще такое развитие событий и имеют ли российские военные достаточные ресурсы для открытия еще одного фронта. Учитывая, что, к примеру, Молдовское направление для нас представляет определенную опасность, важно оценить такую возможность, рассказал военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Следует отметить, что ситуация не ограничивается только Молдовой. Латвия, Эстония, Литва и Финляндия также находятся под гибридным давлением в настоящее время, заметил аналитик.

"Вероятно, Молдова не станет целью для такой операции, так как добраться до нее достаточно проблематично. Для этого необходимо преодолеть Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области, достичь Приднестровья и затем продвигаться к Дунаю и Кишиневу. Это практически невозможно в ближайшее время" - добавил эксперт.

Свитан считает, возможно, такая информационная подготовка направлена на отвлечение внимания от другого направления, а именно от балтийского. В этом регионе есть прямые границы с Финляндией, Эстонией, Латвией и даже с Литвой через Калининградскую область. Проблема налицо, и необходимо готовиться к действиям, а не только готовиться к ним.

Ранее Свитан подчеркнул необходимость замены и усиления подразделений, которые находятся в передовой, не только элитными подразделениями, но и обеспечением их достаточным количеством боеприпасов и техники.

Последние новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.