Военный эксперт объяснил, сколько техники еще остается у оккупантов, и сколько еще рф сможет вести войну против Украины.

По результатам исследования Международного института стратегических исследований, россия в техническом плане может выдержать до трех лет войны, доставая со складов старые танки.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Елене Кирик подтвердил, что эти расчеты правильны.

Петр Черник объяснил ситуацию на примере российской бронетехники. Так, за время полномасштабной войны Украина уничтожила более 6300 российских танков, но у них есть гигантские запасы техники советских времен.

"Из открытых источников, которым можно доверять, утверждается, что на складах на момент агрессии было в пределах от 12 до 15 000 самой разной бронетехники, а есть мнения, что даже все 20. Берем удобную цифру 15, ее удобно делить на три. Почему на три? Берут три машины и из тех трех делают одну боевую, потому что есть проблема с катками, есть проблема с двигателями, есть проблема со стволами и так далее", – объясняет Петр Черник.

Поэтому, по словам эксперта, у россиян остается еще ориентировочно 5 тысяч танков, которых хватит минимум на два года ведения войны. Похожая ситуация и с артиллерией: мы уже уничтожили почти 10 тысяч стволов, и еще где-то 10 тысяч остается, даже если разделить на три, то более 3 тысяч оккупанты точно могут поставить на фронт - запас до двух лет.

"Я не утверждаю, что так будет, никто не знает, как будет завтра-послезавтра. Вообще мы в точке стратегической бифуркации. Старая система не работает, новая еще не заработала, никто не может понять, где точка невозврата. Если бы эту точку невозврата можно было просчитать, поверьте, ее уже давно просчитали бы", – добавил Петр Черник.

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