Враг активно применяет артиллерию, управляемые авиабомбы и ракеты, только за день оккупанты нанесли более 10 авиаударов по городам и селам Харьковщины.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 13:30 российские оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск, разрушив два подъезда двухэтажного дома, а также повредив по меньшей мере пять частных домов.

Предварительно, россия сбросила на Купянск минимум пять авиабомб. Также в городе есть разрушения и повреждения ряда гражданских объектов. Пока известно о пяти пострадавших. Под завалами могут находиться люди. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Кроме того, около 15:40 враг нанес удары по селу Липцы Харьковского района, используя реактивные системы залпового огня. В результате обстрела возник пожар в частном доме. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты также продолжают атаковать Днепропетровскую область. В течение дня 17 февраля Никопольский район пережил 12 атак. Под ударом оказался Никополь, а также Марганецкая и Мировская общины.

По предварительным данным, враг бил из артиллерии и дронами-камикадзе. Известно уже о двух пострадавших. Зафиксированы повреждения восьми частных домов, шести хозяйственных сооружений, повреждения агропредприятия. Также удар задел газопровод и линию электропередач.

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