Накануне на юге Беларуси на территории приграничного с Украиной района объявили режим контртеррористической операции.
Пока, по информации Госпогранслужбы Украины, ничего особенного не происходит, никаких провокаций, но белорусские власти предупредили местных жителей, чтобы строго прислушивались к указаниям и выполняли все рекомендации, которые им будут в дальнейшем предоставлять.
Как пояснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого", ожидать обострения ситуации на границе с Беларусью не стоит, но провокации вполне возможны.
"У них остается у границы с Украиной примерно 1800 личного состава подразделений. Они равномерно распределяются вдоль границы. Но наибольшее беспокойство вызывают именно представители сил специальных операций (ССО), которые находятся у нашей границы, и функционал которых это именно диверсионно-разведывательная деятельность", - рассказал Александр Коваленко.
Кроме того, по словам эксперта, на территории Беларуси остается 500 наемников ЧВК "Вагнер", которые также могут заниматься террористической деятельностью.
"То есть в таком функционале – да, опасность есть. Что-то более глобальное, масштабное – нет", – подчеркнул Александр Коваленко.
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