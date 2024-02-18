Военный эксперт рассказал, какой опасности следует ожидать со стороны Беларуси на фоне объявленной там антитеррористической операции.

Накануне на юге Беларуси на территории приграничного с Украиной района объявили режим контртеррористической операции.

Пока, по информации Госпогранслужбы Украины, ничего особенного не происходит, никаких провокаций, но белорусские власти предупредили местных жителей, чтобы строго прислушивались к указаниям и выполняли все рекомендации, которые им будут в дальнейшем предоставлять.

Как пояснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого", ожидать обострения ситуации на границе с Беларусью не стоит, но провокации вполне возможны.

"У них остается у границы с Украиной примерно 1800 личного состава подразделений. Они равномерно распределяются вдоль границы. Но наибольшее беспокойство вызывают именно представители сил специальных операций (ССО), которые находятся у нашей границы, и функционал которых это именно диверсионно-разведывательная деятельность", - рассказал Александр Коваленко.

Кроме того, по словам эксперта, на территории Беларуси остается 500 наемников ЧВК "Вагнер", которые также могут заниматься террористической деятельностью.

"То есть в таком функционале – да, опасность есть. Что-то более глобальное, масштабное – нет", – подчеркнул Александр Коваленко.

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