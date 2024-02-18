Военный эксперт объяснил, что теперь, после ухода ВСУ из Авдеевки, планируют делать российские оккупанты, и какие населенные пункты окажутся под угрозой.

Некоторое время после захвата Авдеевки российские оккупационные войска будут пытаться создать буфер безопасности самого города.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Так или иначе, но они будут пытаться продвигаться в направлении таких населенных пунктов как Ласточкино, Степное, с захватом, безусловно, Северное и Тоненькое, а, возможно, даже до уровня Бердичей. То есть им нужно будет создать такой буфер безопасности для своих подразделений в самой Авдеевке, но это легко сказать и сложно сделать", – заявил Александр Коваленко.

Эксперт пояснил, что западнее Авдеевки идут наши рубежи, там фактически три линии обороны.

"Не могу говорить, в каком они сейчас состоянии, но в общем-то три линии обороны с соответствующими рубежами. Поэтому через некоторое время мы будем наблюдать за событиями в Авдеевке так же, как это происходило после захвата в Бахмуте. Они будут оставаться в городе, но продвигаться, делать какие-то стремительные достаточно мощные прорывы им не удастся", – подчеркнул Александр Коваленко.

По словам эксперта, какая-то часть подразделений будет возвращена в зону своей ответственности это, например, Луганская область, и не исключено, что Авдеевка после этого будет полной зоной контроля исключительно первого армейского корпуса рф.

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