Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении в Запорожской области, по количеству личного состава превышает группировку, задействованную на Авдеевском направлении.

Накануне спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" сообщил, что рф стянула на Ореховское направление большое количество войск, возможно, даже большее, чем на Авдеевку, и готовится к новому наступлению.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого" объяснил, что это достаточно рискованные действия со стороны российских оккупационных войск.

Эксперт напомнил, что в конце февраля состоится обращение путина к федеральному собранию, а затем в марте у них начинаются выборы президента. До этих событий путин может использовать захват Авдеевки как некую эпическую победу, а вот новое наступление может обернуться непредсказуемо.

"Если начнутся мощные наступательные действия в Запорожской области, то первая волна наступления может захлебнуться, все пойти не по плану, и будет полностью нивелирована та пропагандистская волна, которую они сейчас пытаются сделать с захватом маленького городка Авдеевка. Поэтому это очень рискованно для них" , – подчеркнул Александр Коваленко.

По словам эксперта, оккупанты могут попытаться продемонстрировать, что, кроме захвата Авдеевки, они еще и вернули под свой контроль те территории, которые потеряли летом 2023 года, и таким образом еще увеличить электоральную поддержку.

"Накануне российское командование объединило между собой две группы войск – это группу войск "Запорожье" и группу войск "Восток" – сделали одну группу войск "Восток", а объединение – это централизация управления. Централизация управления создается именно накануне наступательных действий, так что риски достаточно высоки", – добавил Александр Коваленко.

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