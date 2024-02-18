Вечером в субботу, 17 февраля, российские оккупанты устроили смертельные атаки по Славянску и Краматорску, спасатели продолжают разбирать завалы.

17 февраля в 19:40 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Славянска в Донецкой области.

Зафиксировано разрушение трехэтажного здания школы, где размещался пункт несокрушимости и социальная столовая. Здание охватил пожар.

Как сообщили в Донецкой области прокуратуре, на момент атаки на месте находился сторож, предположительно именно его тело утром 18 февраля обнаружили спасатели среди завалов.

Также вечером 17 февраля российские оккупанты ударили ракетами по городу Краматорск и разрушили частный жилой дом, в котором находились три человека. Спасатели обнаружили тела 46-летней матери и ее 23-летнего сына.

Всего в результате атаки на Краматорск разрушены два дома и еще 23 повреждены, два человека погибли и двое пострадали. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Донецкой ОВА рассказали, что также под вражеский огонь попало Желанное Очеретинской общины – там повреждены два дома и заведение культуры.

В Кураховской общине повреждены две многоэтажки в Остром и четыре частных дома в Веселом Гае. В Селидово зафиксировано разрушение школы и повреждение шести частных домов. Также разрушена школа а Малиновке Гродовской общины.

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