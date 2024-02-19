Оккупанты сейчас активно накапливают Shahedы, производит их и готовится к новой волне атак на территорию Украины.

Ранее часть Shahedов поставлялась из Ирана, но теперь России приходится обеспечивать себя самостоятельно из-за снижения поставок из Ирана. Недостаток Shahedов она временно компенсирует ракетами, рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба.

По его мнению, Россия сконцентрировалась на использовании ракетных ударов и накапливает Shahedы для будущего использования.

"Россия не освоила технологию сборки Shahedов мелкими компонентами, они используют крупные комплектующие из Ирана. Иран, в свою очередь, также испытывает сложности из-за нестабильной ситуации в стране и нуждается в Shahedах для поддержки хуситов, действующих в Красном море" - делится эксперт.

Согласно офицеру ВСУ, Россия сейчас активно накапливает Shahedы, производит их и готовится к новой волне атак на территорию Украины. Пока что отсутствие Shahedов Россия компенсирует ракетными ударами с интервалом в 7-10 дней.

Также эксперт заметил российские войска стремятся применить советскую теорию глубокого боя на поле боя, но сталкиваются с ограничениями из-за современных возможностей украинской армии.

Глубокий бой представляет собой стратегию разделения фронтов, которая не подходит для современной войны. Для её реализации требуются масштабные армии, такие как миллионные контингенты.

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