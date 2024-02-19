По мнению аналитика, после этого у противника иссякнет наступательный потенциал, и без крупной мобилизации им не обойтись.

Для подготовки к крупному наступлению на Украину российским войскам потребуется время, примерно до конца весны. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба отметил, что текущая группировка противника исчерпает себя примерно через два месяца, к концу марта или апреля.

По мнению аналитика, после этого у противника иссякнет наступательный потенциал, и без крупной мобилизации в России им будет трудно восстановить его.

"Для Украины откроются новые возможности, когда у российских войск закончится энергия. Однако это возможно при двух условиях: если россия не получит дополнительную военную поддержку из-за океана и если Украина проведет успешную мобилизацию, чтобы иметь возможность наступать, а также иметь поддержку артиллерии" - заметил эксперт.

Вместе с другими аналитиками Жданов предположил, при соблюдении этих условий Украина сможет начать контрнаступление весной и продолжить наступление противника.

Ранее он заметил, в настоящее время российские и украинские силы на фронте насчитывают около 400-500 тысяч войск.

Российская армия может обсуждать и мечтать об использовании глубокого боя, реализация этой стратегии в настоящих условиях войны представляется невозможной без значительного увеличения численности войск до 2-3 миллионов, считает аналитик.

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