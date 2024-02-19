Военный эксперт объяснил, есть ли угроза со стороны российских оккупационных войск для Николаева и Одессы.

На сегодняшний день можно с достаточной долей уверенности сказать, что перспектив захвата Николаева и Одессы у российских оккупантов нет.

Об этом рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Фабрике новостей".

"Во-первых, морская десантная операция сегодня уже нереальна, потому что из тринадцати больших десантных кораблей в строю осталось только пять, существенно больше, чем в два раза, мы сократили количество БДК в составе Черноморского флота врага. Так что десантная операция – нет", – заявил Олег Жданов.

Кроме того, по словам эксперта, Украина укрепила береговую линию, у нас есть там войска, начиная от войск территориальной обороны заканчивая регулярными частями Вооружённых сил Украины.

"Что касается реки Днепр, допустим, вариант форсирования Днепра с левого берега на правый, то на сегодняшний день я очень сомневаюсь в готовности вооружённых сил россии провести такую крупную операцию по форсированию Днепра. Во-первых, сегодня обледенение берегов, холодная вода. Правый берег выше левого географически", – объяснил Олег Жданов.

Также эксперт отметил, что плацдарм на левом берегу гарантирует нам невозможность проведения операции по форсированию Днепра

"Кстати, сейчас россия в Каховку завозит моторные катера, малые надувные моторные катера для того, чтобы начать по весне, видимо, будут пытаться начинать операцию по зачистке островов Днепра на левом берегу, чтобы себя хоть как-то обезопасить", – добавил Олег Жданов.

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