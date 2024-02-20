Возможно, российская сторона будет мобилизовывать дополнительные силы перед решающими операциями. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан заметил, оттягивание начала активных действий до лета может быть обусловлено не только подготовкой войск, но и политическими или внутренними обстоятельствами.

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"Вероятно, российские военные будут действовать на многих направлениях, перемещая войска туда, где увидят успех. Активные штурмы начнутся после завершения дополнительной мобилизации, которая, возможно, завершится летом" - предлположил эксперт.

Свитан заметил, если предположить, что к марту россия исчерпает свои военные ресурсы и политические возможности, то они могут начать наступательные действия, не дожидаясь лета. Однако возможно, что они подождут результатов президентских выборов в США перед началом активных действий.

Ранее эксперт заметил, сейчас захватчики сталкиваются либо с нашими укреплениями, либо с Днепром, оказываясь под обстрелами артиллерии с правого берега. Это направление становится бесперспективным для российских войск.

"Для Украины ситуация обратная: существующие тактические плацдармы в конечном итоге превратятся в один оперативный плацдарм глубиной примерно 15 километров. Это позволит перебросить артиллерию на левый берег" - делится эксперт.

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