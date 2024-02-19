Беспилотники, скорее всего, не смогли долететь до Ижевска, который находится восточнее, считает эксперт.

За последние сутки российские власти сообщили о 33 атаках дронами. Пожары были зафиксированы на нефтебазе в Курске и в бывшем торговом центре в Ижевске, который был передан под производство беспилотных летательных аппаратов, о чем детальнее рассказал военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

По мнению Свитана, украинские беспилотники, скорее всего, не смогли долететь до Ижевска, который находится восточнее Казани. Он предположил, что за этим стоит недовольство путинским режимом, поддерживаемое украинскими спецслужбами.

Свитан также упомянул возможное вмешательство Моссада, так как россияне украли некоторые израильские беспилотники во время боевых действий, включая дрон "Ланцет".

"Россияне хвастались, что в торговых центрах начали производить "Ланцеты" – дохвастались. Это мог быть и Моссад, потому что некоторые виды израильских беспилотников россияне украли во время различных боевых действий. В частности, так они сделали и дрон "Ланцет", не исключено, что Моссад мог помочь Украине" - рассказал эксперт.

Ранее он заметил, возможно, российская сторона будет мобилизовывать дополнительные силы перед решающими операциями. Оттягивание начала активных действий до лета может быть обусловлено не только подготовкой войск, но и политическими или внутренними обстоятельствами.

"Активные штурмы начнутся после завершения дополнительной мобилизации, которая, возможно, завершится летом" - предлположил эксперт.

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