Возвращение контроля над Авдеевкой будет сложным, так как город находится на высоком географическом положении. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан предположил, вероятно, это будет осуществляться совместно с операциями по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.

"Такая операция возможна с востока. Необходимо войти в Луганск, отрезав Донбасс от России, и только после этого можно будет возвращать эту агломерацию. Поэтому это серьезная потеря плацдарма", - отметил полковник в отставке.

Украинские защитники рисковали оказаться в окружении из-за наступления в районе Ласточкино, что, вероятно, связано с недостатком ресурсов, включая боеприпасы.

Четыре месяца героической обороны города дали возможность инженерным войскам создать новую линию обороны. Эти рубежи не идеальны, но несмотря на выравнивание фронта, плотность войск увеличилась, - добавил военный эксперт.

Ранее он заметил, возможно, российская сторона будет мобилизовывать дополнительные силы перед решающими операциями.

Свитан добавил, если предположить, что к марту россия исчерпает свои военные ресурсы и политические возможности, то они могут начать наступательные действия, не дожидаясь лета. Однако возможно, что они подождут результатов президентских выборов в США перед началом активных действий.

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