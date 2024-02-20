Аналитики уже ранее указывали на то, что задержки с поставками западной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и системы ПВО.

Отсутствие западной поддержки стало первой "возможностью" для оккупантов, что побудило российские военные активизировать свои действия на нескольких фронтовых участках. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал по меньшей мере три направления наступательных операций врага.

"Сейчас оккупанты пытаются вести сразу три наступления: Вдоль Харьковско-Луганской границы, в частности в районах Купянска и Лимана; в районе Авдеевки и в ее окрестностях и поблизости от населенного пункта Работино на западе Запорожской области" - рассказал эксперт.

Аналитики уже ранее указывали на то, что задержки с поставками западной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и системы ПВО, мешали ВСУ оборонять Авдеевку от вражеского наступления. Эксперт также напомнил:

"Критическая нехватка западного оборудования и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска размещать свои силы по всему фронту, что, вероятно, стимулировало российские силы использовать эту ситуацию и начать наступательные операции".

Также он заметил, на сегодняшний день можно с достаточной долей уверенности сказать, что перспектив захвата Николаева и Одессы у российских оккупантов нет.

"Во-первых, морская десантная операция сегодня уже нереальна, потому что из тринадцати больших десантных кораблей в строю осталось только пять, существенно больше, чем в два раза, мы сократили количество БДК в составе Черноморского флота врага. Так что десантная операция – нет".

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