Только в декабре прошлого года на юге Украины было сбито 4 российских истребителя.

Утром 17 февраля сообщили о поражении двух бомбардировщиков Су-34 и истребителя Су-35 во время боевых действий на Восточном направлении. На следующий день, 18 февраля, была подтверждена информация о сбитии еще одного Су-34, рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В период, когда украинские военные сражались за Авдеевку, российские воздушные силы активно применяли бомбардировщики, нанося удары по застройке с использованием управляемых авиабомб. Этот интенсивный налет был остановлен, но оказал влияние на передовую.

"Только в декабре прошлого года на юге Украины было сбито 4 российских истребителя. После этого на Запорожском направлении на некоторое время наступило затишье, так как российские воздушные силы практически прекратили применять управляемые авиабомбы, что улучшило ситуацию для украинских военных" - делится эксперт.

Украина имеет ограниченные средства ПВО для поражения целей на таких расстояниях, главным образом, это комплекс ЗРК Patriot. Однако его дальность стрельбы составляет около 70 километров, поэтому необходим комплекс с дальностью действия 120-150 километров или новые истребители.

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