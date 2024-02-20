Противники могут попытаться осуществить наступление в направлении агломерации на одной их горячих точек.

В Украине продолжается активная фаза войны, и российское командование, воспользовавшись ситуацией после захвата города Авдеевка в Донецкой области, не собирается давать оккупантам покоя. Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Они намерены использовать "снарядный голод" у украинских вооруженных сил и перебрасывать свои силы на другие участки фронта.

"Российские силы точно будут перебрасывать силы. Они не дадут нашим силам отдохнуть и будут активно перераспределять свои силы. Противники могут попытаться осуществить наступление в направлении агломерации Краматорск - Славянск в Донецкой области" - делится эксперт.

Он подчеркнул, что хотя они могут максимально использовать этот период, пока у украинских сил дефицит снарядов, результаты их действий останутся неизвестными.

По словам эксперта, Купянск на Харьковщине – это комбинированная цель, он имеет важное и политическое, и военное значение:

"Не забываем, что Купянск - это один из символов того нашего Харьковского чуда осени 22-го года, которое вообще в свое время переломило ход этой войны и отношение к этой войне что внутри Украины, что в мире. Отжать обратно под оккупацию как раз один из городов, освобожденных в ходе этого Харьковского чуда, конечно, что российская пропаганда раскрутит это максимально".

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