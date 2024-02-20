Россияне опасаются возобновления наступления украинских сил, особенно когда украинцы снова получат снаряды.

В Украине продолжается активная война против российских вооруженных сил. Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал мнение о возможности того, что Запорожское направление может стать новым эпицентром на фронте.

"Последние действия противника, включая сожжение бронеколонны, свидетельствуют о неудачности их действий. Российские силы сейчас стремятся вернуть укрепления "линии Суровикина", которые год назад были захвачены украинскими вооруженными силами. Они готовятся к возможному штурму со стороны наших военных" - рассказал эксперт.

Он также отметил, что россияне вполне опасаются возобновления наступления украинских сил, особенно когда украинцы снова получат снаряды из-за океана. Они понимают, что это окно возможностей может закрыться, и поэтому пока будут продолжать давить на Украину.

"Россияне вероятно снимут войска из Авдеевки и перебросят их на другие направления. Сейчас важны три возможных направления: Купянск, сброс плацдарма с левого берега, и попытка вернуть укрепления "линии Суровикина"" - рассказывает эксперт.

Однако он отмечает, что решение может быть изменено в зависимости от обстановки на поле боя.

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