Более того, контроль над населенным пунктом является важным шагом перед освобождением Мелитополя.

Украинские военные, после многих месяцев обороны, вынуждены были покинуть свои позиции в Авдеевке. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан заметил, российские военные, несмотря на это, продолжают активные действия и стремятся к продвижению на других участках фронта, включая возвращение контроля над селом Роботино, которое было освобождено украинскими силами еще в августе 2023 года.

"Стратегическая важность села Роботино для украинской армии заключается в том, что его захват позволил бы им начать операции за пределами плотно заминированных российских минных полей. Также это место имеет стратегическое значение для российских сил, которые используют его как базу для обороны Запорожья" - делится эксперт.

Также он заметил, более того, контроль над Роботино является важным шагом перед освобождением Мелитополя. Деоккупация этого населенного пункта рассматривается как одна из ключевых задач для украинских вооруженных сил в ходе наступления на юге Украины.

Также он сообщил, возможно, российская сторона будет мобилизовывать дополнительные силы перед решающими операциями.

"Вероятно, российские военные будут действовать на многих направлениях, перемещая войска туда, где увидят успех. Активные штурмы начнутся после завершения дополнительной мобилизации, которая, возможно, завершится летом" - предлположил эксперт.

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