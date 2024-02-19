Тарологиня Елена Бюн заявила, что ситуацию с протестами польских фермеров надо решать радикально, потому что кремль именно рассчитывает, чтобы все затянуть и раскачать.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас очень сложная ситуация в Польше, и я так понимаю, не только в Польше. Уже не пускают автобусы с людьми. Какова конечная цель этих акций? Чего протестующие хотят добиться?

Явный след кремля. Причем такую ситуацию они хотят раскачать по всей Европе за счет фермеров, за счет, я не знаю, еще кого-то, ну, за счет недовольства. Тут манипуляция идет. Ну, это же внешне вроде как они не довольны тем, какие решения принимают, либо еще что-то. А на самом деле это как гибридная война, чтобы вспыхнуло внутри у них там.

Добьются ли они своей цели? И почему ничего не делают органы власти на местах?

Всем зачинщикам, кто участвует в этом, заплачены достаточно хорошие деньги. То есть это может набрать действительно серьезных оборотов.

Почему не действуют спецслужбы? Они будут действовать, но там какая-то своя политика. Они-то понимают (ред. – что за этим стоит россия), но хотят это решить путем вот верхушки Евросоюза, где это все решается в самом Евросоюзе, те требования, которые вроде как выдвигают фермеры. Но на самом деле видите, какая ситуация. Тут надо действовать радикально и коренным образом, а не постепенно, как они хотят решить эту проблему.

Вот на это и рассчитывает кремль, чтобы мощно раскачать ситуацию внутри Евросоюза. Эта ситуация будет решена, но оно чревато тем, что могут быть еще какие-то негативные действия.

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