Астролог Алакх Ниранжан сообщил, что информация о подготовке нового наступления рф появляется для того, чтобы оттянуть украинские силы от конкретно тех событий, которые сейчас происходят.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Действительно ли правда, что москва готовит повторное нападение на территорию Украины? Для нас это страх из страхов, это очень большой триггер. Мы видим, что даже пресса Запада говорит о том, что россия снова собирается напасть тем самым путем, и для этого они готовятся нападать на Сумщину, на Харьковщину, на Купянское направление. И для этого сейчас засылается очень много ДРГ на север нашей страны. Есть ли такая угроза?

Наступление у рф может быть только на грабли. На самом деле все это разговоры, которые имеют конкретную цель – оттянуть украинские силы от конкретно тех событий, которые сейчас происходят.

Вы знаете, что Авдеевку они штурмовали 4 месяца, и только сейчас у них есть определенные результаты. Но они, по сути, получают небольшую разрушенную территорию взамен, наверное, 20-30 тысяч жизней российских солдат. И вот как раз ради этого, чтобы это стало возможным, такие утверждения и происходят.

Это чисто история информационного воздействия с тем, чтобы Украина оттянула какие-то силы и дала возможность россии занять какие-то территории типа Авдеевки. Такие цели наступления, как это было раньше с беларуси или с Чернигова, Сум, это нереально.

Другое дело, что Украине действительно еще 3 месяца будет очень тяжело, примерно так же тяжело, как это было последнее два месяца. Это связано с тем, что нет поставок и не будет в ближайшее время. Мы говорили еще летом, что до середины весны поставок не будет, и нужно рассчитывать только на себя.

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