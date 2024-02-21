В ближайшее время мы будем наблюдать серьезное давление со стороны российских окупантов и попытки прорыва сразу на нескольких направлениях.

Задержка западной помощи Украине помогла оккупантам начать наступление сразу в трех направлениях - вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана, в районе Авдеевки и вблизи Роаботино на Запорожье.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Евгении Кутновой рассказал, что артиллерия – это основа огневого поражения противника, позволяющая как вести оборонительные, так и наступательные бои.

По словам эксперта, в Авдеевке нехватка боеприпасов была одним из факторов, повлиявших на конечный результат.

"На сегодняшний день, если мы смотрим стратегически на линию фронта, то российское военное командование, получив положительный результат, то есть добившись успеха на одном участке, сейчас будет максимально пытаться реализовать свои преимущества, а преимущество у них одно - это в численности техники и личного состава", - подчеркнул Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что рф накопила почти полмиллиона личного состава на нашей территории (460-470 тысяч) и сконцентрировала его по основным направлениям: рубеж Кременная-Сватово, Бахмутское, Авдеевское вместе с Марьинским, а также Запорожское направление.

"Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать достаточно серьезное давление со стороны российских войск на наши оборонные рубежи, они будут пытаться прорвать нашу оборону и захватить как можно больше территории", – добавил Олег Жданов.

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