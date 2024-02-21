Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация вокруг города Часов Яр в Бахмутском районе, который может стать новой целью оккупантов.

Российские оккупационные войска пытаются продвигаться и, к сожалению, имеют частичный успех в направлении Часового Яра.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Евгении Кутновой заявил, что в какой-то период времени начнутся сейозные бои за Часов Яр, и враг не остановится ни перед чем.

Эксперт отметил, что даже то, что Часов Яр расположен на высотах, оккупантов не остановит, ведь они могут повторить, как Жуков когда-то проводил штурм Зееловских высот – положил 300 тысяч своих солдат, но высоты взял и продвинулся.

"То же самое может быть и здесь. Мы видим это по Авдеевке. Они бросили туда все, что можно было бросить, и, кстати, подтягивали еще туда части и подразделения для усиления давления на наши войска, то есть никто не считал потери. Главное – победа. Победителей не судят – таков принцип в российской федерации для своих командиров, поэтому ожидать, что они там остановятся перед Часовым Яром – нет", – подчеркнул Олег Жданов.

Олег Жданов также добавил, что ближайшая цель российской федерации - это захват, кроме Донецкой и Луганской, Запорожской области, которую они тоже включили в свою конституцию, будто это их территория. Она расположена на левом берегу Днепра и уже на 72% оккупирована российскими войсками.

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