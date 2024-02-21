Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель накануне заявил, что ситуация на поле боя в Украине может быть решена в течение следующих трех месяцев.

Нам нужно как-то выстоять эти месяцы, а с такими поставками техники и вооружения, как сегодня, это очень-очень тяжелая задача.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Евгении Кутновой.

"К сожалению, мы с вами получили очень неприятный сюрприз от наших европейских партнеров, а именно перемещение внезапное сроков передачи нам самолетов", – заявил Олег Жданов.

Эксперт напомнил, что все это время, до Мюнхенской конференции, речь шла о том, что весной, в марте-апреле, мы увидим первые самолеты F-16 в нашем воздушном пространстве, а теперь внезапно заговорили о конце июня-начале июля.

"Еще на три месяца смещается передача нам этих самолетов - вот это очень досадно. Скорее всего, и господин Боррель имел в виду именно это. Мы с вами не владеем всей ситуацией, мы не знаем, что обсуждают на Рамштайне и, скорее всего, это согласовано было. Судя по тому, что наше руководство никак не отреагировало на эту новость, значит, они знали об изменении этих сроков поставки нам техники и вооружения", - добавил Олег Жданов.

По мнению эксперта, в этом контексте лучший для нас сценарий – это возможность получения за эти 4-5 месяцев достаточного количества техники и вооружения от западных партнеров.

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