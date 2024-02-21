За счет свежих бригад, в том числе наемников, российские оккупационные войска будут пытаться решить вопрос Херсонского направления, которое они называют Крымским.

Во временно оккупированный Крым прибыло много российских военных, и у некоторых новоприбывших есть маркировка ЧВК "Вагнер".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Евгении Кутновой рассказал, что вероятнее всего рф перебросила новые войска в Крым, чтобы в дальнейшем направить их на Херсонское направление.

"Дело в том, что там не удается до сих пор, сколько они уже бьются, скоро полгода, как существует наш плацдарм на левом берегу, они не могут решить этот вопрос. И, кстати, сейчас очень хорошо можно увидеть замысел генерального штаба, генерала Герасимова российского: они Херсонское направление оставили по остаточному принципу комплектования, и там они штурмовали наши позиции, но не наращивали усилия", – заявил Олег Жданов.

Эксперт пояснил, что основные усилия оккупанты сосредоточили на восточной части фронта, и там они добились преимущества, а резервы, которые они готовили и формировали на территории россии, по мере готовности прибывают в Крым.

"Я думаю, что они будут в первую очередь использованы именно на Херсонском направлении. Они позволят россиянам сейчас провести ротацию, перегруппировку войск и с новыми силами, с новыми усилиями пойдут. Видите, вытащили арктическую бригаду, то есть это свежие войска, которые с самых последних уголков уже россия пытается перебрасывать", – подчеркнул Олег Жданов.

По словам эксперта, маркировка "Вагнера" ​​демонстрирует, что оккупанты сейчас активно проводят найм, и наемников ищут не только в российской федерации, а в основном еще и за рубежом.

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