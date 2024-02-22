Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что в марте у нас многое изменится, в частности, дойдет огромное количество оружия и мы совершим технологический, научный прорыв.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что будет происходить в марте? Это месяц, когда действительно у нас будет подъем не только технологический, а подъем очень сильного внутреннего воодушевления в связи с теми событиями, которые будут происходить в мире.

А именно передача огромного количества вооружения Украине, которая уже началась, и весь февраль идет накопление. Также это вооружение будет успешно применено на линии фронта и приведет к большому поражению вражеских позиций.

Могу сказать, что ракеты, которые полетят уже со стороны Украины, будут нести такой поражающий потенциал, что все их укрепления, которые они там настроили бетонные, туннели и прочее, все будет разрушено.

Также март обозначен тем, что начнутся какие-то реформы в сфере образования. Также будут какие-то законы внедрены в жизнь или созданы новые законы касательно развития бизнеса и науки. В общем календарь показывает, что будет какой-то научный прогресс, какой-то научный подъем, связанный с событиями во всем мире. То есть это все будет осуществляться при поддержке других стран.

Как сообщала Politeka, Бюн заявила, что ситуацию с протестами польских фермеров надо решать радикально, потому что кремль именно рассчитывает.

Также Politeka писала о том, что Ниранжан рассказал, есть ли угроза нового наступления войск рф.