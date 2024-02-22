Эксперт выразил опасение, что враг, двигаясь медленно, все же продвигается к назначенной точке.

Сейчас российские войска оказывают давление на наши позиции с трех сторон – через Ивановский, Хромовой и Богдановский рубежи. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе Ивановского, делится военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он отмечает проблему отсутствия должных оборонительных сооружений у Вооруженных Сил Украины в районе Часового Яра. Он выразил опасение, что враг, двигаясь медленно, все же продвигается к Часовому Яру, и рано или поздно начнется битва за город. Ведь он, как заявил эксперт, может быть важнее другого города.

"События вокруг Бахмута разворачивались год назад, и за это время там должны были быть не только вырыты окопы, но и построены бетонные укрепления, подобные линиям обороны Мажино или Маннергейма" - делится эксперт.

Он предположил, что враг может провести штурм Часового Яра, тем более мы видим это по Авдеевке. Они бросили туда все, что можно было бросить и никто не учитывал потери.

"К сожалению, мы с вами получили очень неприятный сюрприз от наших европейских партнеров, а именно перемещение внезапное сроков передачи нам самолетов", – ранее заявил Олег Жданов.

Эксперт напомнил, что все это время, до Мюнхенской конференции, речь шла о том, что весной, в марте-апреле, мы увидим первые самолеты F-16 в нашем воздушном пространстве, а теперь внезапно заговорили о конце июня-начале июля.

Последние новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.