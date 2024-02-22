Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию, которая сегодня сложилась на фронте с тем, что россияне давят на 5-и направлениях, и объяснил, как все это будет развиваться дальше.

Об этом он рассказал на своем канале.

Прежде всего эксперт отмечает, что ситуация мало в чем изменилась на самом деле, россияне как давили, так и давят по всей линии фронта. Сейчас же, констатирует он, изменилось то, что они вошли в Авдеевку, но после этого они не спешат бежать сломя голову дальше, а скорее определяют участки по линии фронта, пытаются найти пробел, слабое место в обороне, и туда потом бить концентрированнее.

«В Авдеевке, кстати, по сравнению с периодом где-то 2-3 недели назад, количество атак несколько пошло на убыль. То есть они сейчас заняты тем, что перегруппировываются, доукомплектовываются, а дальше там тоже есть риски, что они могут атаковать флангами из Бердичив, из Первомайского. То есть тактики малых фланговых атак, враг это рассматривает на самом деле», - отмечает Александр Мусиенко.

А концентрация сил, утверждает эксперт, уже есть, в частности, на Запорожском направлении, Ореховском, возле Часового Яра, это Бахмутское направление, а еще на Купянском, там размещение сил остается. В общем, рассуждает он, если говорить о пяти направлениях, на которые россияне сейчас давят, то, очевидно, из них останется три, на которых будут активны наступательные действия, а на остальных – меньшими силами.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что на самом деле не нравится польским фермерам.

Также Politeka писала о том, что Ниранжан рассказал, есть ли угроза нового наступления войск рф.