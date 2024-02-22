Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация на фронте после захвата Авдеевки российскими оккупационными войсками, и чего сейчас следует ожидать ВСУ.

На сегодняшний день, после захвата оккупантами Авдеевки, самая важная задача украинских защитников – не допустить дальнейшего продвижения и прорыва со стороны противника.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ukrlife.

"Почему это важно? Потому что противник имеет очень чёткую задачу выйти на границы Донецкой области как минимум, поэтому любое его продвижение для нас достаточно неприятно. Плюс нужно понимать, что Авдеевка была достаточно удобным местом для обороны, она была на возвышенности, откуда мы могли простреливать и Донецк, и держать под контролем Ясиноватскую развязку", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что сейчас мы отходим на открытую местность, на которой обороняться, используя особенности местности, будет несколько сложнее.

"Нужно понимать также, что противник, несмотря на такой темп, который он якобы взял, он достаточно серьёзно измотан и обессилен, и поэтому вряд ли сможет активно в дальнейшем продвигаться вперёд, несмотря на то, как об этом заявляют российские пропагандисты.

Возможно, вследствие спрямления линии фронта дополнительные ресурсы противника могут быть брошены на другие направления, и мы уже видим достаточно серьёзную активизацию в районе Работино, мы видим возможную активизацию противника в районе Купянска и в районе Соледарского выступа", - добавил Сергей Грабский.

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