Из-за задержек с поставками оружия и боеприпасов Вооруженные Силы Украины вынуждены перейти в оборону на Запорожском направлении, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он подчеркнул, что нет причин для паники, поскольку вероятно, что силам обороны удастся удержать свои позиции и не допустить продвижения врага на Запорожье.

"Ситуация в Запорожье остается контролируемой, несмотря на сложности из-за нехватки боеприпасов. Мы Работинский плацдарм удерживаем. Да, нам тяжело там, но мы отбиваемся и довольно неплохо. Хотя ситуация сложная, речь о передаче Запорожья врагу не идет" - рассказал эксперт на вопрос о возможной оккупации Запорожья.

Сейчас ведется работа по укреплению оборонительных рубежей, рассказывает эксперт.

При этом аналитик отмечает проблему отсутствия должных оборонительных сооружений у Вооруженных Сил Украины в районе Часового Яра.

Он выразил опасение, что враг, двигаясь медленно, все же продвигается к Часовому Яру, и рано или поздно начнется битва за город. Ведь он, как заявил эксперт, может быть важнее другого города.

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