Из-за задержек с поставками оружия и боеприпасов Вооруженные Силы Украины вынуждены перейти в оборону на Запорожском направлении, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Авдеевка, ВСУ, война

Он подчеркнул, что нет причин для паники, поскольку вероятно, что силам обороны удастся удержать свои позиции и не допустить продвижения врага на Запорожье.

"Ситуация в Запорожье остается контролируемой, несмотря на сложности из-за нехватки боеприпасов. Мы Работинский плацдарм удерживаем. Да, нам тяжело там, но мы отбиваемся и довольно неплохо. Хотя ситуация сложная, речь о передаче Запорожья врагу не идет" - рассказал эксперт на вопрос о возможной оккупации Запорожья.

Сейчас ведется работа по укреплению оборонительных рубежей, рассказывает эксперт.

При этом аналитик отмечает проблему отсутствия должных оборонительных сооружений у Вооруженных Сил Украины в районе Часового Яра.

Он выразил опасение, что враг, двигаясь медленно, все же продвигается к Часовому Яру, и рано или поздно начнется битва за город. Ведь он, как заявил эксперт, может быть важнее другого города.

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