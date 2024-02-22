Оккупанты недавно выложили в сети видео, где якобы для бойца из войск рф устанавливают флаг 810 бригады морской пехоты рф на руинах какого-то здания и говорят, что это Крынки. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что в итоге на Херсонском направлении разгорелись "нешуточные страсти".

"Но и на этом как бы видео заканчивается, ну разведчики и наша морская пехота, силы специальных операций, которые держат плацдарм в Крынках, показали продолжение этого видео. Сначала отмечу, что путину так и докладывают о победах. Они заявили, что плацдарм на левом берегу ликвидирован, Крынки зачищены, а украинские войска отступили" - заметил эксперт.

Эксперт добавил, в продолжении видео заметно, как боец из рф спотыкается и падает, подрывается. Бегом от этих руин бегут к дороге и перебегают через дорогу в лесопосадку.

«Если Вы посмотрите на карту, особенно если включите слой спутникового снимка, то вот эта дорога это и есть окраина Крынок. То есть это то, что мы контролировали и продолжаем контролировать на сегодняшний день» - заметил эксперт.

Он заключил, что Крынки остаются под нашим контролем, никаких изменений там нет.

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