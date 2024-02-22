У российских войск есть еще как минимум два направления, где они могут попытаться за месяц-полтора выровнять фронт.

С военной точки зрения противник достиг основной цели в районе Авдеевки, вытеснив украинские войска из города и обезопасив себя от дальнейшего давления на Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, захватчики осознали, что если украинские силы начнут продвигаться из Авдеевки на Донецк в этом году, то город будет освобожден.

Поэтому российские войска сосредоточили усилия на срезании Авдеевского вклинения, и после этого им может просто не быть необходимости в дальнейшем продвижении.

"Дальнейшее движение оккупантов на запад, столкнется с серьезными проблемами, так как им придется собирать силы и ресурсы со всего фронта, что пока не выгодно для них. Вероятно, что они не будут двигаться дальше и упрутся в украинскую линию обороны" - рассказывает эксперт.

Он также добавил, что у российских войск есть еще как минимум два направления, где они могут попытаться за месяц-полтора выровнять фронт: в районе Работино и вблизи Кременной. Однако по Авдеевке они, вероятно, остановятся.

Военные, несмотря на это, продолжают активные действия и стремятся к продвижению на других участках фронта, включая возвращение контроля над селом Роботино, также заметил аналитик.

"Стратегическая важность села Роботино для украинской армии заключается в том, что его захват позволил бы им начать операции за пределами плотно заминированных российских минных полей" - делится эксперт.

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