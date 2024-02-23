Теперь планируется использовать технику для атаки на нефтебазы и склады горючего, особенно дизельного топлива.

Взрывы, произошедшие в Макеевке 19 февраля, могут быть рассмотрены как ответные меры со стороны Службы безопасности Украины и Главного управления разведки против оккупантов. Об этом высказался военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Он отметил, что украинская армия получила достаточное количество качественных беспилотников с дальностью действия более 150 километров. Планируется использовать их для атаки на нефтебазы и склады горючего, особенно дизельного топлива, вдоль линии фронта.

"Без дизельного топлива практически всё военное оборудование стоит. Поэтому все базы с дизельным топливом у противника будут уничтожены с помощью дальнобойных средств поражения" - делится эксперт.

Он также отметил, что из Ростовской области в основном идет поставка военной амуниции. Поэтому Таганрог, Ростов, район Макеевки и юго-восточное направление будут подвергнуты атакам со стороны украинских сил.

С военной точки зрения противник достиг основной цели в районе Авдеевки, вытеснив украинские войска из города и обезопасив себя от дальнейшего давления на Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Поэтому российские войска сосредоточили усилия на срезании Авдеевского вклинения, и после этого им может просто не быть необходимости в дальнейшем продвижении.

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