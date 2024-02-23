Аналитик считает, что россияне будут пытаться срезать эти вклинения и вытеснить украинских военных.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан выделил четыре проблемных направления для российских войск на фронте и выразил сомнения в их способности захватить Работино и продолжить наступление после Авдеевки.

Он отметил, что у российских оккупантов есть четыре проблемных направления, где украинские плацдармы могут быть использованы для будущих наступлений: Крынки в сторону Крыма; Работино в сторону Токмака; Авдеевское направление в сторону Ясиноватой; Белогоровка в сторону Лисичанска.

Аналитик считает, что россияне будут пытаться срезать эти вклинения и вытеснить украинских военных, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.

"Ситуация может стать похожей на то, как было в районе Авдеевки. Россияне, вероятно, будут иметь достаточно сил и средств, в основном боеприпасов, но украинские войска смогут удерживаться на плацдармах и провести наступательные действия с приходом авиации весной или летом" - делится эксперт.

Полковник подчеркнул, что без поддержки авиации контратаки станут маловероятными. Он отметил, что российские войска смогли разгромить укрепрайон Сил обороны и вытеснить их из Авдеевки только благодаря авиации, и без воздушной поддержки им было бы гораздо сложнее добиться успеха.

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