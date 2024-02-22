Экстрасенс Дмитрий Дульский заявил, что, пусть в этом году война еще не закончится, но она и не будет продолжаться десятилетия, только вот даже мирные переговоры с россиянами будут идти очень сложно.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Война в Украине сколько еще будет продолжаться? Как вы считаете, в этом году мы можем выйти на те границы, когда скажем: «Мы победили»?

Смотря что считать победой.

На границы 2021 года выйдем?

Нет. Но тут же идет вопрос еще второй. Вот эти все оборонительные сооружения, что делала московия… Нам предоставят еще счет, они влили огромную сумму денег в оборонные конструкции. И если даже все страны заставят нас, московию сесть за стол переговоров, то русские будут тоже считать, сколько смертей с их стороны, сколько денег они потратили, и на уступки они не пойдут.

Но их никто не заставлял строить у нас военные сооружения и тратить жизни своих бойцов. Это их личная инициатива, пусть рассчитывают на себя.

Но они будут давить на нас тем, что они предлагали неоднократно нам переговоры. Они обвинят нас в этом всем, что что это мы не пошли на переговоры с ними. То есть это будет взаимное обвинение, но идти на уступки они не будут. Они запустили всю экономику на военные рельсы, то есть они останавливаться уже не собираются.

То есть прогноз максимально пессимистический до конца года?

Ну, почему? Нет. Есть и хорошие моменты в том плане, что война, как прогнозируют, еще 10 лет, что будет второй Афганистан или, как даже было предположение, что мы должны жить, как в Израиле, что это будет постоянная война, что мы не в Европу идем, а в Израиль, такого не будет.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что в марте у нас многое изменится, в частности, дойдет огромное количество оружия и мы совершим технологический, научный прорыв.

Также Politeka писала о том, что Ниранжан рассказал, есть ли угроза нового наступления войск рф.