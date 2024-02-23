Впоследствии оккупанты изменили тактику и попытались прорваться к югу, ближе к населенному пункту.

По предварительной информации, в Волновахе было уничтожено рекордное количество противников, примерно 65 человек, в момент, когда туда приезжал один из российских командиров. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал о событиях детальнее.

В то время как Сергей Шойгу заявил об успешной зачистке села Крынки на левом берегу Херсонщины, информация о которой не была подтверждена в Генштабе, и боевые действия продолжаются.

"На переднем крае оккупированных территорий в районе Марьинки наблюдается напряженная обстановка. По данным ВСУ, вражеские действия указывают на возможную попытку окружения Угледара с севера через Курахово" - делится эксперт.

В ответ украинская армия укрепила позиции в районе Георгиевки и сумела успешно отбить противника. Впоследствии оккупанты изменили тактику и попытались прорваться к югу, ближе к селу Победа.

Он напомнил, оккупанты недавно выложили в сети видео, где якобы для бойца из войск рф устанавливают флаг 810 бригады морской пехоты рф на руинах какого-то здания и говорят, что это Крынки.

Эксперт добавил, в продолжении видео заметно, как боец из рф спотыкается и падает, подрывается. Бегом от этих руин бегут к дороге и перебегают через дорогу в лесопосадку.

Последние новости Украины:

Напомним, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении.

Виталий Ким сообщил о трагедии: подробности и фото последствий новой массированной атаки.

Когда закончится российское наступление: украинцам озвучили сроки и объяснили новый план оккупантов.