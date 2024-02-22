Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх о том, что ВСУ придется выбирать города, которые они смогут защищать, если западной помощи не будет.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, свободные СМИ – это, конечно, хорошо, но они иногда пишут такие невероятные вещи, в частности, даже в New York Times недавно писали, что до марта у нас закончатся ракеты ПВО. Как он объясняет, вот сидят люди в российском ГРУ, у них есть задача узнать, что у нас с запасами, роют-роют, а здесь приносят свежий выпуск New York Times и говорят, что вот оно.

«Наши партнеры хотят подчеркнуть, насколько сейчас для Украины важна помощь. Мы это все прекрасно знаем, мы это понимаем, и мы так же это постоянно подчеркиваем. Но нельзя тоже каждый брифинг посвящать тому, что Украина без американской помощи проигрывает войну и сейчас дела плохие украинские войска будут отступать, ситуация угрожающая и тому подобное», - отмечает Александр Мусиенко.

К тому же, напоминает он, ВСУ уже столько времени сдерживают россиян, мы держим фронт, даже несмотря на нехватку помощи и снарядов, об этом нельзя забывать. Кроме того, подчеркивает эксперт, такие заявления и публикации деморализуют бойцов на фронте, вот они там держатся, а кто-то говорит или пишет, что все пропало.

«О том, что ситуация на фронте будет непростая, мы с вами тоже говорили. Ближайший месяц-два она такой будет, и мы это видим сейчас, враг действительно наступает, он наступает на нескольких направлениях. Ну, да, ну, наши силы держат, отбивают атаки, наносят врагу огромные, колоссальные потери, и будут продолжать это делать. Делается все возможное, чтобы не дать фронту посыпаться», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Маломуж рассказал о планах россиян на фронте с их 5 направлениями наступления.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал ситуацию, которая сегодня сложилась на фронте с тем, что россияне давят на 5 направлениях.





