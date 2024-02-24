Этот наступательный плацдарм может быть использован для успешного выполнения военных задач.

Район Белогоровки выделяется как одно из ключевых направлений, требующих внимания вражеской стороны, что подталкивает оккупационные силы к активизации действий в этом районе.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заметил, российские войска предпримут попытки ликвидировать участок между Белогоровкой и Северском, ибо стратегическое значение Лисичанска, находящегося рядом, оставляет мало места для ошибок.

"Этот наступательный плацдарм может быть использован для успешного выполнения военных задач, особенно весной, и опасаясь потери Лисичанска, российские войска нацелены на исключение участка. Также сейчас сосредоточены действия в районе Бахмута, направленные к Часовому Яру и Марьинке" - рассказывает эксперт.

Он заметил, дополнительные воинские силы обнаружены в районе Волновахи, где находится примерно 30-40 тысяч российских военных.

Также он заметил ранее, в то время как Сергей Шойгу заявил об успешной зачистке села Крынки на левом берегу Херсонщины, информация о которой не была подтверждена в Генштабе, и боевые действия продолжаются.

"На переднем крае оккупированных территорий в районе Марьинки наблюдается напряженная обстановка. По данным ВСУ, вражеские действия указывают на возможную попытку окружения Угледара с севера через Курахово" - делится эксперт.

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