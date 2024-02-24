Планируется проведение не более трех наступательных операций в течение года, считает эксперт.

Российские силы продвигаются в направлении Победы в Донецкой области, рассказывает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Их первоначальное движение началось из Марьинки, однако они столкнулись с нашими позициями в Георгиевке и были вынуждены изменить маршрут на север, в сторону Новомихайловки.

"Предположительно, в ближайшее время они сосредоточатся на Новомихайловке, стремясь уничтожить выступ и выровнять фронт. Сейчас в основном будут проводиться оборонительные мероприятия. Если будут осуществляться наступательные действия, то они будут осуществляться с использованием средств дальнего поражения" - рассказывает эксперт.

Он заметил также, планируется проведение не более трех наступательных операций в течение года. Такой подход позволит наносить удары по российским войскам, при этом сохраняя наступательный характер действий.

Аналитик добавил, оккупанты недавно выложили в сети видео, где якобы для бойца из войск рф устанавливают флаг 810 бригады морской пехоты рф на руинах какого-то здания и говорят, что это Крынки.

Эксперт добавил, в продолжении видео заметно, как боец из рф спотыкается и падает, подрывается. Бегом от этих руин бегут к дороге и перебегают через дорогу в лесопосадку.

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