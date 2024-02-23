Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что в Бундестаге прошло голосование по передаче Украине Taurus, это очень хорошо, но этот документ рекомендательный и без решения США ничего не будет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Голосование в Бундестаге о передаче Украине оружия, об увеличении помощи прошло. Это очень хорошо. То есть это фактически документ, который носит рекомендательный характер для правительства, прошу не путать, это не является обязательным документом для канцлера Шольца. И, конечно, это голосование важно на пути этой эпопеи, которая длится несколько месяцев, возможно, скоро год о передаче Украине ракет Taurus», - отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, часто говорят, что нам нужны Taurus именно для уничтожения Крымского моста, но на самом деле эти ракеты нам нужны еще и для ударов по радарам врага, для поражения радиолокационных станций, средств ПВО, они смогут вынести военную инфраструктуру врага, по меньшей мере в оккупированном Крыму.

Также он отмечает, что эти ракеты отличны от Storm Shadow, SCALP-EG, это разные компании-производители, Taurus производит немецко-шведская компания MBDA, которая имеет очень серьезный опыт, и эти ракеты очень мощно себя зарекомендовали.

«Все хорошо, все правильно, спасибо немецкому парламенту, разным партиям, вот только обращались немецкие парламентарии не по адресу. Потому что нужно обращаться не к канцлеру Щольцу, а сначала к президенту Байдену, а только потом к канцлеру Шольцу. Уже становится очевидным, что без решения США по передаче ATACMS Украине канцлер Шольц не примет решение о передаче Taurus», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что украинское правительство уже достаточно отработало, чтобы удовлетворить Польшу в вопросах нашего экспорта, поэтому сегодняшние протесты абсурдны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, действительно ли на фронте все так плохо, как пишут и говорят на Западе.





