Эксперт предупреждает о возможных опасностях и указывает, что "фейерверк" оккупанты могут создать с помощью дальних средств поражения.

Киев обладает одной из самых мощных систем ПВО, и кажется, что бомбардировка города бессмысленна. Однако, как считает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, для российских военных это имеет свою значимость.

"Путину важен "эффект фейерверка", который возникает в момент, когда средства ПВО сбивают ракету. Для россиян 23-24 февраля имеет особое значение, как день создания российской террористической армии, и в этот день они могут предпринять действия, направленные на создание "фейерверка" для своего руководства" - рассказывает эксперт.

Свитан предупреждает о возможных опасностях и указывает, что "фейерверк" оккупанты могут создать с помощью дальних средств поражения, таких как ракеты. По его мнению, для жителей Киева и Харькова в период 23-34 февраля существует опасность, но у столицы хорошая система ПВО.

Также аналитик заметил, у российских оккупантов есть четыре проблемных направления, где украинские плацдармы могут быть использованы для будущих наступлений: Крынки в сторону Крыма; Работино в сторону Токмака; Авдеевское направление в сторону Ясиноватой; Белогоровка в сторону Лисичанска.

Аналитик считает, что россияне будут пытаться срезать эти вклинения и вытеснить украинских военных, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.

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