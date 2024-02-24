Оккупанты стремятся захватить как можно больше наших позиций и территорий за этот период, не обращая внимания на потери.

В ходе боев за Авдеевку оккупанты понесли такие потери в бойцах – убитых, раненых и тяжело раненых – что их число превысило население города в период до войны.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил, это вынудило российское командование приостановить операции для восстановления потерь не только в живой силе, но и в технике, особенно учитывая, что именно в районе Авдеевки враг сконцентрировал наибольшее количество техники на фронте.

"Помимо военной необходимости, есть и политический аспект. Путин понимает, что до конца марта у него есть определенный временной промежуток, когда российская армия еще обладает наступательным потенциалом. Кроме того, российские силы стремятся использовать уязвимость украинских позиций, учитывая недостаток снарядов и существенное снижение военной помощи" - делится эксперт.

Поэтому оккупанты стремятся захватить как можно больше наших позиций и территорий за этот период, не обращая внимания на потери в технике и личном составе.

У российских оккупантов есть четыре проблемных направления, где украинские плацдармы могут быть использованы для будущих наступлений: Крынки в сторону Крыма; Работино в сторону Токмака; Авдеевское направление в сторону Ясиноватой; Белогоровка в сторону Лисичанска.

Аналитик считает, что россияне будут пытаться срезать эти вклинения и вытеснить украинских военных, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.

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