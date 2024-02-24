Шаманка Сейраш заявила, что каких-то невероятных бунтов в россии из-за выборов путина не планируется, их оппозиция способна только на детские демонстрации, а не на реальную революцию.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Март, там же избирательный процесс, путин сам себя выбирает снова в президенты. Там что-то будет происходить? Смерть Навального, похороны Навального, возможно, его пепел развеют над кремлевскими стенами? Будут ли какие-то пикеты, акции, протесты? Внутренняя ситуация в россии как-то будет нагнетаться?

Ну такое… Мы будем видеть какие-то акции, мы будем что-то видеть, но это не то, на что мы рассчитываем. Сразу скажу даже банально, что они там с оппозицией решили намутить – выборы в полдень. Типа прийти специально к избирательным площадкам в конкретное время, то есть продемонстрировать миру, россии и власти, сколько их против путина.

Все они встречаются, оппозиционеры, все, кто против путина, на избирательной площадке в 12 часов. Вот все типа приходят в одно время. Это их борьба, это их большая акция протеста. Это, кстати, покойный Навальный и предложил.

Какого-то другого движения здесь тупо нет. Мы, если увидим одинокий агрессивный такой момент… Как при протестах у них несколько лет назад одна единственная девушка с «Коктейлем Молотова» догадалась выйти, одна на всю толпу. Вот примерно такая история.

Нагнетание внутреннее там есть, но у этого нагнетания нет поддержки. Тот же Ходорковский не спешит покупать ФСБшников на территории россии, которые могут замутить военный переворот. Точнее как, разговоры идут, какие-то договоренности идут, но все никуда не спешат.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что в марте у нас многое изменится, в частности дойдет огромное количество оружия и мы сделаем технологический, научный прорыв.

Также Politeka писала о том, что Дульский рассказал о том, насколько затянется война с россией.





