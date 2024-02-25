Российские оккупационные войска активизировали свои действия по всей линии фронта в Украине. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заметил, главным направлением атаки сил России может стать наступление на Угледар в Донецкой области.

Жданов отметил, что российские силы уже начали попытки прорыва украинской обороны через Марьинский участок фронта.

"Россия стремится прорваться с севера в тыл украинских сил в Угледаре. Группировка российских войск на Запорожском направлении, численностью до 50 тысяч военнослужащих, начинает вступать в бой по приказу российского командования" - рассказывает эксперт.

Это, по мнению Жданова, свидетельствует о возможной попытке россиян прорвать оборону на Марьинском направлении.

Ранее аналитики заметили, несколько десятков тысяч российских военных на Запорожском направлении не оказывают такого давления, как в Авдеевке. На Запорожском направлении применяется иная тактика ведения боевых действий, при других условиях и обстоятельствах.

В то же время Жданов заметил, район Белогоровки выделяется как одно из ключевых направлений, требующих внимания вражеской стороны, что подталкивает оккупационные силы к активизации действий в этом районе.

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